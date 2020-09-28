Президент России Владимир Путин положительно оценил меры поддержки строительства жилья, передает ТАСС.

«Наши меры поддержки спроса в целом работают, они имеют необходимый эффект», — сказал глава государства.

Он также отметил, что необходимо поддерживать долгосрочную устойчивость рынка и наращивать не только спрос, но и предложение. То есть «больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жилье соблюдался».

По словам Путина, надо выйти на уровень, когда не менее 5 млн семей в год улучшают свои жилищные условия. Для этого необходимо строить 120 млн квадратных метров в год.

Президент подчеркнул, что наращивание строительства жилья — это задача для всех уровней власти.

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