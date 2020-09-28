Миронов негативно оценил новую методику расчета МРОТ

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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал сомнительной новую методику расчета минимального размера оплаты труда, передает РИА «Новости».

По его словам, она приведет к тому, что МРОТ в 2021 будет увеличен на 5,5%, вместо минимально необходимого трехкратного роста. При этом прожиточный минимум опустится на 4,4%.

Миронов также отметил, что методика создавалась без обсуждения с общественностью и депутатами – «что абсолютно недопустимо, когда речь идет об основах социально-экономической политики».

Ранее стало известно, что правительство одобрило и внесло в ГД изменения в закон о МРОТ, согласно которым МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты.

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