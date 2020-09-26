Названы самые популярные направления для поездок по РФ в сентябре

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, куда россияне чаще всего приобретали авиа- и ж/д билеты в сентябре. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

Так, в числе самых популярных авианаправлений оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Также в первую десятку входят Симферополь, Краснодар, Уфа, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Казань.

При этом среди железнодорожных путешественников лидерами стали Москва и Санкт-Петербург. Тройку замкнул Краснодар.

Кроме того, в первой десятке оказались Адлер, Нижний Новгород, Сочи, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург и Тюмень.