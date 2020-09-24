Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что российский газопровод «Северный поток - 2» может создать угрозу для единства Европы. Об этом он сказал на пресс-конференции в Братиславе, его выступление транслировал телеканал ТА 3.

По его словам, на переговорах с президентом Словакии Зузаной Чапутовой они обсуждали энергетическую безопасность.

«Говорилось о «Северном потоке - 2», который может создать угрозу для единства Европы», — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что реверсные поставки голубого топлива из Словакии способствовали энергетической безопасности Европы.

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