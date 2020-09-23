Эксперт назвал главные препятствия в достройке «Северного потока — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал, что мешает достроить газопровод «Северный поток – 2». Об этом пишет «Известия».

Юшков отметил, что есть две версии: техническая и политическая. Согласно первой, специалисты наваривают дополнительное оборудование на баржу «Фортуна», которое будет участвовать в работах вместе с судном «Академик Черский».

Если верна вторая версия, то Германия попросила «Газпром» приостановить строительство, чтобы смягчить санкции США.

Юшков добавил, что США после ситуации с Навальным могут принять более жесткие ограничения, поэтому стоит продолжать строительство.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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