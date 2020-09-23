Тиньков рассказал о возможной сделке с «Яндексом»

Бизнесмен Олег Тиньков прокомментировал в своем Instagram информацию о возможной продаже «Тинькофф банка» компании «Яндекс».

Он отметил, что эта сделка, если и состоится, не будет означать продажу, а скорее станет «слиянием».

«Я еще ничего не продал, сделка обсуждается», — написал он.

Также он отметил, что планирует остаться работать в банке и продолжит заниматься им.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Размер сделки должен составить около $5,48 млрд. После этих известий акции «Яндекса» стали расти в цене и днем 23 сентября обновили исторический максимум: цена бумаг подорожала на 12,16% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 5 тыс. 496 руб. за акцию на торгах Московской биржи.

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