«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»

«Яндекс» проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Размер сделки составит около $5,48 млрд. Об этом сообщает TCS Group.

Отмечается, что «Яндекс» оплатит покупку как деньгами, так и собственными акциями. Компания заплатит по 27,64 доллара за каждую акцию.

После появления информации о сделке акции «Яндекса» на бирже Nasdaq выросли на +4,13%, до $61,34.

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