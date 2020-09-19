Немецкий депутат перечислил риски при отказе от «Северного потока — 2»

Депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт назвал риски при отказе от строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Северный поток» – это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим «Северный поток», то нам грозит более десяти миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам»», — заявил политик.

По его словам, история вокруг остановки проекта — это борьба за энергетические рынки сбыта. Гердт напомнил, что США хотят поставлять в Европу сжиженный газ, поэтому строительство газопровода из России им не выгодно.

Депутат добавил, что те политики, кто выступает за отказ от «Северного потока — 2», должны рассказать свои избирателям, что в результате этого поднимутся цены на энергоресурсы и в месяц за газ и свет придется платить на 20% больше.

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