В Госдепе США высказались о попытке ФРГ договориться по «Северному потоку — 2»
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус прокомментировала призыв Берлина к Вашингтону содействовать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.
Она подчеркнула, что противодействие США данному проекту никогда не сводилось просто к продаже большего объема американского природного газа Германии.
При этом Ортэгус пояснила, что завершение «Северного потока — 2» помешало бы европейской энергетической диверсификации и позволило бы России воздействовать на страны Европы.
«Северный поток — 2» не является коммерческим проектом, это геополитический инструмент», — заявила она.
В заключение собеседница сказала, что США тесно работает с европейскими партнерами с целью укрепить их энергетическую безопасность.
Ранее Die Zeit сообщила о попытке ФРГ договориться с США по «Северному потоку — 2».
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