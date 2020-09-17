РБК: господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне

В 2021 году на поддержку СМИ из федерального бюджета могут быть выделены около 102,8 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и пояснительную записку к проекту закона «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Отмечается, что такая сумма на 40% превышает установленную изначально. Так, на эти нужны планировалось направить 73,8 млрд рублей.

Однако такое изменение не является увеличением, а представляет собой восстановление до уровня текущего года, за период которого на субсидии для СМИ власти выделили 101,2 млрд рублей.

Министерство финансов России пока не дало никаких комментариев по этому поводу.

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