Силуанов рассказал о ходе переговоров РФ и Нидерландов по налоговому соглашению
Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о ходе переговоров российских и нидерландских представителей по двойному налоговому соглашению. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что переговоры идут сложно, поскольку Нидерланды «немного подуперлись». При этом министр напомнил о праве денонсировать соглашение в одностороннем порядке.
По его словам, Россия планирует прийти к соглашению в 2020 году.
Силуанов рассказал о предложении об изменении налогового соглашения, с которым Россия обратилась к Гонконгу и Швейцарии. Он уточнил, что переговоры должны идти поэтапно, в первую очередь «по транзитным юрисдикциям».
Ранее Минфин РФ направил Нидерландам письмо с предложением пересмотреть действующее налоговое соглашение.
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