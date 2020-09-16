Силуанов рассказал о ходе переговоров РФ и Нидерландов по налоговому соглашению

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о ходе переговоров российских и нидерландских представителей по двойному налоговому соглашению. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что переговоры идут сложно, поскольку Нидерланды «немного подуперлись». При этом министр напомнил о праве денонсировать соглашение в одностороннем порядке.

По его словам, Россия планирует прийти к соглашению в 2020 году.

Силуанов рассказал о предложении об изменении налогового соглашения, с которым Россия обратилась к Гонконгу и Швейцарии. Он уточнил, что переговоры должны идти поэтапно, в первую очередь «по транзитным юрисдикциям».

Ранее Минфин РФ направил Нидерландам письмо с предложением пересмотреть действующее налоговое соглашение.

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