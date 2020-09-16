Аналитики: эпоха постоянного спроса на нефть завершилась

Аналитики прогнозируют очередное обрушение спроса на нефть. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Падение начнется в текущем году и будет продолжаться в течение следующего. По мнению специалистов, сокращение мирового спроса на сырье к концу текущего года может достичь восьми миллионов баррелей в сутки.

Уточняется, что это связано с ростом запасов нефти в хранилищах из-за снижения ее востребованности в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что спрос на данной сырье в ближайшие годы не восстановится и эпоха постоянного спроса на нефть завершилась.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цены на нефть упали ниже $40 за баррель