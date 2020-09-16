В «Нафтогазе» раскрыли, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью телеведущей Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале, назвал сумму, которую российский «Газпром» заплатит Украине за транзит газа в 2020 году.

По его словам, объем выплат составит порядка $2 млрд.

«Я думаю, в этом году цифра будет близкой к $2 млрд», — сказал Кобелев.

Он добавил, что в случае реализации проекта «Северный поток — 2», а также после окончания контракта между Россией и Украиной «с высокой долей вероятности транзита газа по территории Украины не будет».

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