Зеленский увидел в «Северном потоке — 2» вызов энергобезопасности Европы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» вызовом энергобезопасности Европы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее заявление он сделал брифинге в Вене с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

Глава государства отметил, что Украина и Австрия являются сторонниками разных взглядов на реализацию проекта.

Украинский лидер подчеркнул, что имеет представление о «всех сложностях, всех инвестициях», однако он и осознает создаваемые проектом «серьезные вызовы».

«И это не только энергетическая безопасность Украины, я поделился детально с Себастьяном, это будет вопрос энергетической безопасности всей Европы», — заключил Зеленский.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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