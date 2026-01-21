Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Армия

В Киеве чиновник помогал военнообязанным за $15-20 тысяч избежать мобилизации

СБУ: в Киеве задержали замглавы районной администрации за помощь уклонистам
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

На Украине разоблачили чиновника, который помогал военнообязанным за $15-20 тысяч сниматься с военного учета и избежать мобилизации. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

По информации СБУ, на «уклонистских схемах» попался первый заместитель председателя районной администрации в Киеве. Установлено, что чиновник путем подделки документов фиктивно зачислял военнообязанных в воинские части, а затем организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам. Для реализации этой схемы чиновник использовал связи в военкоматах, сообщили в СБУ.

Во время обысков у фигурантов дела были обнаружены поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны с доказательствами преступной схемы. За совершение этого преступления им грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации «РБК-Украина», подозреваемым оказался Александра Смыка, который является первым замглавы Соломенской районной администрации в Киеве. Журналисты уточнили, что на данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Киеве 200 человек придумали способ, как избежать мобилизации.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27677845_rnd_4",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+