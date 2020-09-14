Регулятор Дании не намерен отзывать разрешение по «Северному потоку – 2»

Представитель Датского энергетического агентства (ДЭА) Мортен Кристенсен заявил, что регулятор не намерен отзывать разрешение по «Северному потоку — 2» из-за политики, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Дания, как и другие страны Балтийского моря, ратифицировала Конвенцию по морскому праву и поэтому обязана разрешать транзитные трубопроводы на своих участках континентального шельфа.

По словам Кристенсена, задача ДЭА в связи с разрешениями или решениями, которые были выданы в отношении трубопроводов, «заключается исключительно в обеспечении соблюдения требований экологичности и безопасности».

«Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено», — добавил Кристенсен.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредриксен предложила начать новую дискуссию насчет строительства «Северного потока — 2» после госпитализации блогера Алексея Навального. Она указала, что изначально выступала против этого проекта. Глава датского правительства заявила, что европейским странам не нужно делать себя зависимыми от российского газа. При этом в июле 2019 года Дания разрешила прокладку трубопровода.

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