Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ

В Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской областях могут начать бесплатно проводить газ жителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики России.

Как отмечается, сейчас ведомство прорабатывает новые подходы к газификации этих регионов.

Уточняется, что если идея будет одобрена, то газ будет проводиться до границ участков жителей.

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