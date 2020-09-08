Медведев предложил ввести в России гарантированный доход

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в стране гарантированного дохода граждан, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что речь идет о неприкосновенной минимальной сумме, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.

По словам Медведева, подобные модели уже существуют в некоторых странах.

Пандемия коронавируса продемонстрировала важность поддержки граждан, которая помогла бы сохранить социальную стабильность, добавил он.

Ранее в Совфеде предложили дать безработным дополнительное пособие на фоне COVID.