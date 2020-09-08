Варшава указала Берлину на очевидность решения по «Северному потоку — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для Германии должно быть очевидным, что «Северный поток — 2» — это политический и дестабилизирующий для Восточный Европы проект, поэтому ФРГ должна его покинуть. Об этом он сказал в интервью телеканалу Bloomberg TV.

По его словам, Варшава стремится усилить давление на Берлин, чтобы остановить проект строительства газопровода из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Моравецкий отметил, что это должно быть последним «звоночком» для Германии», а против России должны быть введены «очень серьезные санкции».

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