В Госдуме предложили освободить от налогов часть самозанятых

В парламенте идет разработка законопроекта, который должен освободить от налогов самозанятых, чей доход не превышает прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одного из авторов инициативы замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.

«Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум», — заявил Чепа.

Отмечается, что законопроект поступит на рассмотрение в осеннюю сессию 2020 года.

По мнению депутата, самозанятым нужны деньги для развития своего дела, а потому необходимы новые льготы.

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