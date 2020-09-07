Рубль растет на сообщениях о выходе Навального из комы

Сообщения о выходе Алексея Навального из комы привели к росту курса российского рубля по отношению к доллару США и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов «Московской биржи».

По состоянию на 18.24 мск, доллар опустился ниже 76 руб., а евро — до 89,6 руб.

Ранее в берлинской клинике Charite заявили, что Навального постепенно вывели из комы, а также отключили от аппарата ИВЛ. Медики добавили, что он реагирует на слова окружающих.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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