Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

Россия выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти почти на 100% в августе. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Мы договорились, что данные JTC мониторит по независимым источникам, они будут где-то через неделю. Возможно, даже раньше. Мы близки к 100%», — сказал политик.

По его словам, точные данные будут, исходя от методики (JTC — технический комитета ОПЕК+).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цена на нефть достигла максимума за пять месяцев

— Новак считает, что благодаря вакцине от COVID спрос на нефть восстановится быстрее

— ОПЕК назвала героями российских нефтяников