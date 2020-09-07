Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%
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Россия выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти почти на 100% в августе. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.
«Мы договорились, что данные JTC мониторит по независимым источникам, они будут где-то через неделю. Возможно, даже раньше. Мы близки к 100%», — сказал политик.
По его словам, точные данные будут, исходя от методики (JTC — технический комитета ОПЕК+).
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