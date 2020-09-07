Зарплаты бюджетников проиндексируют на 3% с 1 октября

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, зарплаты будут проиндексированы у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также у сотрудников федеральных государственных органов, персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

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