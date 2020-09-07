В Кремле не видят рисков блокировки Германией «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит рисков блокировки Германией строительства «Северного потока — 2».

«Нет», — ответил он на вопрос журналистов о существующих рисках блокировки этого проекта, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Кроме того, Песков оценил заявления ряда немецких политиков, которые призывают приостановить строительство газопровода. По его словам, в Кремле следят за этими высказываниями.

«Пока мы фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений», — добавил пресс-секретарь.

Ранее потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Фридрих Мерц призвал заморозить строительство «Северного потока — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал не сужать тему инцидента с Навальным до дискуссий о реализации газопровода.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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