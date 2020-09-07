Россия и Болгария обсуждают возобновление авиасообщения
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Вице-премьер по экономической и демографической политике, министр туризма Болгарии Марияна Николова заявила, что Россия и Болгария ведут переговоры о возобновлении авиационного сообщения. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, болгарские авиационные власти подтвердили Росавиации готовность возобновить программу полетов.
«Между авиационными администрациями двух стран ведется оперативная переписка о совместных подходах к возобновлению регулярных рейсов», — добавила вице-премьер.
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