Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

Лидерами по индексу рынка труда по-прежнему являются столичные регионы. Безработица к концу 2019 года в субъектах РФ снизилась до рекордных значений, гласят данные исследования РИА «Новости».

Так, на первом месте находится Москва. За ней следует Санкт-Петербург. У этих субъектов России индекс труда составляет 96,4 и 93, соответственно.

Тройку замыкает Московская область с 85,2 баллами. В первой пятерке также есть Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Тюменская область.

Последние места в рейтинге занимают Карачаево-Черкессия, Северная Осетиия и Тыва.

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