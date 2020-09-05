Трамп заявил, что к ноябрю США продемонстрируют рекордные показатели в экономике

Президент США Дональд Трамп заявил, что к началу голосования на выборах главы государства представит рекордные показатели роста американской экономики за третий квартал, сообщает РИА «Новости».

«Мы очень гордимся тем, что происходит в экономике. Думаю, что перед выборами вы увидите (данные за) третий квартал. Третий квартал будет на таком уровне, который наша страна еще не видела. Это будет рекорд по ВВП и другим (показателям)», — сказал президент.

Он добавил, что 2021 год окажется для экономики лучше, нежели 2019, когда она демонстрировала уверенный рост.

Президентские выборы США состоятся 3 ноября 2020 года.

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