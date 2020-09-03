Премьеры России и Белоруссии обсудили переброску нефтепродуктов из Литвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко возможную переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам министра, для Москвы представляет интерес возможность реализации нефтепродуктов не через Литву, а через порты в России.

Новак отметил, что энергоносители можно реализовывать через Санкт-Петербург и Усть-Лугу.

Мишустин поручил проработать определенные экономические вопросы для реализации этой идеи, добавил Новак.

Ранее Мишустин заявил, что в обсуждении создания Союзного государства с Белоруссией достигнут прогресс.