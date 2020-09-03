Россия оказалась на 23 месте в рейтинге качества элит

Россия заняла 23 место по индексу качества элит. К такому выводу пришли аналитики из швейцарского университета Санкт-Галлен, сообщает ТАСС.

Страна набрала 48,9 баллов. Специалисты отметили, что российская элита часто сосредоточена у власти, в связи с чем «у нее остается меньше возможностей для увеличения ценности».

Первое место списка занят Сингапур с показателем в 68,5 баллов. В тройку лидеров вошли Швейцария и Германия с 64,9 и 64,2 баллами соответственно.

Наименее «качественной» элита оказалась в Египте. Там показатель рейтинга составил 40 баллов.

Как отмечается, аналитики руководствовались показателями: экономической и политической власти, а также экономической и политической ценности.