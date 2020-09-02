Путин расширил круг получателей выплат к 75-летию Победы
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Президент Владимир Путин подписал указ о расширении программы выплат к 75-летию Победы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Twitter.
Теперь выплаты будут распространяться и на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине.
По словам Хинштейна, с соответствующим предложением выступил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
В апреле текущего года более 1 млн человек получили единовременные выплаты от государства в размере 75 или 50 тыс. рублей.
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