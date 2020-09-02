Путин расширил круг получателей выплат к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин подписал указ о расширении программы выплат к 75-летию Победы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Twitter.

Теперь выплаты будут распространяться и на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине.

По словам Хинштейна, с соответствующим предложением выступил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В апреле текущего года более 1 млн человек получили единовременные выплаты от государства в размере 75 или 50 тыс. рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

— Правительство выделит еще 22 млрд рублей на выплаты медикам

— Кабмин направит проект бюджета на 2021-2023 год в ГД до 1 октября