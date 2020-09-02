Рубль падает на фоне новостей о Навальном

Стоимость рубля начала снижаться по отношению к доллару США на фоне новостей об Алексее Навальном. Об этом свидетельствую данные торгов «Московской биржи».

По состоянию на 19:00 МСК, курс доллара составил 75,54 рубля за $1. Цена евро же выросла до 89,11 рублей.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа российские врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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