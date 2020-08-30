Украина дважды вошла в тройку лидеров энергорынка Европы

Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором представлены данные о ситуации на европейских рынках электроэнергии в период с января по март 2020 года. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Согласно представленным данным, Украина оказалась на первом и третьем местах по уровню оптовых цен на рынке «на сутки вперед».

Так, самой высокой в Европе оказалась средняя оптовая цена в обособленной от Объединенной энергосистемы Украины торговой зоне «Бурштынского энергоострова». Она составила 52,9 евро/МВт-ч. При этом данный показатель в самой Объединенной энергосистеме равен 46,9 евро/МВт-ч.

Средняя оптовая цена среди стран Европы при этом составила 34 евро/МВт-ч.

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