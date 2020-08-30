Белорусская оппозиция отказалась от финансирования со стороны ЕС

Член президиума Координационного совета оппозиции в Белоруссии Мария Колесникова заявила, что КС откажется от направленных Евросоюзом финансовых средств, выделенных на помощь. Соответствующее заявление она сделала на канале бывшего участника президентских выборов Виктора Бабарико в YouTube.

Она отметила, что такое решение было принято, поскольку совет не просил о предоставлении финансов.

«Мы не собираемся иметь к этим деньгам никакого отношения, мы не собираемся их распределять», — сказала Колесникова.

Она также добавила, что о выделенных ЕС €53 млн члены КС узнали из СМИ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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