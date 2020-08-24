Индексы Нью-Йоркской биржи показали уверенный рост

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Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи в понедельник показали уверенный рост.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,32% — до 28 298,31 пунктов.

Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся 0,57% и достиг отметки 11 376,11.

Индекс S&P 500, включающий в себя более 500 наиболее крупных компаний американского рынка, вырос на 0,98% — до 3 430,29 пунктов.

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