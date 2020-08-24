Индексы Нью-Йоркской биржи показали уверенный рост
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи в понедельник показали уверенный рост.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,32% — до 28 298,31 пунктов.
Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся 0,57% и достиг отметки 11 376,11.
Индекс S&P 500, включающий в себя более 500 наиболее крупных компаний американского рынка, вырос на 0,98% — до 3 430,29 пунктов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч
— Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с марта