Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай в беседе с РБК заявил, что российские банки к августу исчерпали валютные запасы.

По его оценке, дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд. Подобная ситуация сложилась впервые с сентября 2018 года.

Порывай отметил, что за июль показатель снизился на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд.

В Райффайзенбанке связывают исчерпание запаса валютной ликвидности с увеличением валютного кредитования в июле до «нетипично» большого показателя — $3,7 млрд.

При этом приток клиентских средств был небольшим — около $0,6 млрд. Таким образом образовался отток валютной ликвидности в размере $3,1 млрд.

Помимо этого, в кредитной организации отметили, что на ситуацию повлияли операции самих банков. Участники рынка продолжили выводить средства со своих счетов за рубежом: отток в июле оценивается в $6,3 млрд.

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