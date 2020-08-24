В ГД предложили назначить ежегодные выплаты родителям на сборы детей в школу

Депутаты Госдумы предложили ввести ежегодные выплаты родителям на сборы школьников перед началом учебного года. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами законопроекта стали депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.

Согласно предложенной инициативе, планируется назначить выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Авторы закона отметили, что родители могут потратить на сборы первоклассника до 20 тыс. рублей. При этом, по их словам, финансовое положение многих граждан ухудшилось из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

Депутаты также предложили каждый год индексировать сумму выплат в рамках господдержки семей.

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