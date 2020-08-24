Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку

Эксперты назвали российские регионы, у жителей которых наиболее востребована ипотека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, чаще всего ипотечные кредиты брали в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также жители Тюменской области.

Далее идет население Чувашии, Республики Башкортостан и Архангельской области. В десятку также вошли Магаданская и Новосибирская области, Удмуртия и Пермский край.

При этом меньше всего за ипотекой обращались жители Крыма, Севастополя, северокавказский регионов, а также Алтайского края и Москвы.

Исследование было проведено по данным за период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года.

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