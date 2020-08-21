Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с марта

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 0,53% по отношению к рублю, свидетельствуют данные площадки на 15.53 мск.

Таким образом, курс евро достиг отметки в 88,03 рублей.

В последний раз курс евро находился выше 88 рублей 30 марта 2020 года.

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