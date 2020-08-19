Комитет ОПЕК+ назвал размер штрафов для неэффективных исполнителей сделки

Мониторинговый комитет ОПЕК+ назвал размер штрафов для стран, которые неэффективно исполняют условия соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный проект коммюнике.

Данное решение было принято в рамках заседания комитета, прошедшего в формате онлайн.

Так, неэффективных исполнителей обяжут компенсировать 2,3 млн б/с сокращения добычи нефти. Данное условие страны-участницы должны соблюсти в период с августа по сентябрь.

После соответствующего решения общее сокращение нефтедобычи по итогам августа и сентября должно подняться с 7,7 млн б/с до 8,85 млн б/с.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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