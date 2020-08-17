«Роснефть» заявила о приверженности обеспечения хабаровских потребителей качественным топливом

Компания «Роснефть» выступила в понедельник с заявлением в связи с появившейся в СМИ информацией, касающейся деятельности НК по обеспечению поставок моторного топлива потребителям Хабаровского края.

«Розничные цены на бензин в регионе на АЗС «Роснефти» поддерживаются на уровне, соответствующем московским. При этом состояние рынка нефтепродуктов в Хабаровском крае и регионе в целом характеризуется дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей, который составляет примерно 50%. Недостающие объемы нефтепродуктов поставляются из других регионов, в том числе значительно удаленных – Омск, Иркутск и даже Башкирия – что оказывает соответствующее воздействие на цену. Весь объем моторных топлив, производимых на КНПЗ, реализуется в дальневосточном регионе без поставок на экспорт.

Также компания гарантированно обеспечивает топливом всех бюджетных потребителей в регионе. АЗС Компании работают в экономически нерентабельных удаленных районах, обеспечивая гарантированные поставки качественного топлива всем потребителям региона.

«Роснефть» поставляет на биржу самые большие объемы моторного топлива для развития рыночного индикатива. Реализация нефтепродуктов осуществляется на официальной биржевой площадке Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) на базисе франко-станция отправления НПЗ Компании.

Значительные объемы топлива на бирже приобретаются посредническими компаниями, деятельность которых в дальнейшем и определяет состояние рынка. Присутствие в ДФО таких компаний не является экономически обоснованным, поскольку в существующих на сегодня рыночных условиях они являются драйверами роста цен. При этом независимые операторы имеют возможности приобретать нефтепродукты у альтернативных поставщиков либо участвовать в торгах. Все заявки, которые подают независимые сети, удовлетворяются НК «Роснефть» в полном объеме.

Даже в условиях действующих налоговых режимов деятельность Компании и КНПЗ будет и в дальнейшем направлена на полное обеспечение потребителей Хабаровского края качественным топливом», - отметила «Роснефть» в распространенном 17 августа заявлени.

«Хабаровский край является одним из стратегических регионов для НК «Роснефть» как в части переработки, так и в части нефтепродуктораспределения и поставок нефтепродуктов конечным потребителям.

Компания является одним из крупнейших инвесторов и налогоплательщиков края. Комсомольский НПЗ (КНПЗ) приступил к завершающему этапу строительства комплекса гидрокрекинга с интегрированной гидроочисткой дизельного топлива мощностью 3,65 млн тонн в год. Завершение проекта намечено на 2023 год. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит получать дополнительные объёмы дизельного топлива с низким содержанием серы. Глубина переработки нефти на КНПЗ увеличится до 92%. Весь проект модернизации КНПЗ – более 100 млрд рублей.

За два года объем реализации моторного топлива увеличился на 24%. В настоящее время розничная сеть НК «Роснефть» обеспечивает четверть объемов рынка региона.

В Хабаровском крае Компания обеспечивает работой более 15 тыс. человек, включая подрядные организации.

В 2019 году Комсомольский НПЗ был подключен к нефтепроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан», что позволило повысить надежность и экологичность поставок нефти. Общий объем инвестиций по подключению Комсомольского НПЗ к системе магистральных нефтепроводов составил 50 млрд руб. Совокупные инвестиции в проекты модернизации и развития инфраструктуры в регионе – более 150 млрд рублей», - заявили в НК.