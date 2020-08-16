В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель рассказал, почему Европе невыгодно закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон предлагает в качестве альтернативы российскому газу. Об этом сообщает RT Deutsch.

По словам Пегеля, США применяют особые методы добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем у природного газа, поскольку он более или менее свободно содержится в почве.

При этом и сжиженный газ нужно сначала превратить в жидкость, что требует большого количества энергии. Его придется перевозить на большие расстояния на корабле в Германию, поэтому с точки зрения стоимости это, вероятно, будет невыгодно, считает Пегель.

Однако терминалы СПГ будут построены в Германии, чтобы были конкурентоспособные варианты, сказал министр.

В то же время он считает, что «истинный страх США заключается в том, что их цены могут не выдержать конкуренции».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Вопрос суверенитета»: глава МИД ФРГ вступился за «Северный поток — 2»

— «Северный поток — 2»: Европа отправила США «ноту протеста»

— Главы МИД ФРГ и РФ обсудили завершение строительства «Северного потока — 2»