Россия выделила $10 млн на школьное питание Кубе и Никарагуа

Россия выделила Всемирной продовольственной программе ООН $10 млн на организацию питания для школьников на Кубе и в Никарагуа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-атташе посольства России в Гаване Леонида Лагуновского.

«Россия перечислила Всемирной продовольственной программе ООН $10 млн на реализацию проектов системы устойчивого школьного питания Кубы и Никарагуа в 2020-2024 годах», — заявил дипломат.

Деньги пойдут на развитие программы школьного питания на основе местной продукции: покупку сельскохозяйственной техники и экспертные консультации местных производителей, отметил Лагуновский.

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