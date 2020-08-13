В Ставрополе задержаны 13 сотрудников университета МВД
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Правоохранительные органы задержали 13 сотрудников ставропольского филиала университета МВД, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах СК по региону.
По его словам, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о получении взяток и организации преступного сообщества.
Уточняется, что задержан ряд начальников кафедр и другой персонал учебного заведения.
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