Fitch дало оценку финансовому состоянию «Башнефти» на фоне низких цен на нефть

Fitch подтвердило рейтинг «Башнефти» на уровне BBB со стабильным прогнозом, отметив финансовую устойчивость компании в период низких цен на нефть, говорится в сообщении агентства, пишут «Ведомости».

Данный уровень рейтинга соответствует суверенному рейтингу России, отмечает издание.

«Принимая во внимание накопленные в первом полугодии 2020 г. объемы нефти в хранилищах, мы ожидаем, что средняя стоимость барреля марки Brent составит $45 в 2021 г. Низкая себестоимость добычи у «Башнефти» и «Роснефти» и снижение налоговой нагрузки поддерживают финансовую устойчивость компаний на фоне низких цен на нефть», ‒ говорится в сообщении.

Одним из факторов финансовой устойчивости «Башнефти» аналитики Fitch называют тесную интеграцию с контролирующим акционером компании ‒ «Роснефтью». «При оценке «Башнефти» мы приняли во внимание тесную операционную и стратегическую интеграцию компании с «Роснефтью», а также нашу оценку кредитоспособности «Роснефти», ‒ написали аналитики.

В Fitch отметили, что компания придерживается консервативной политики заимствования средств, долговая нагрузка (отношение FFO к коэффициенту чистого финансового левериджа) находится на уровне «Газпромнефти», «Татнефти», «Лукойла» и «Новатэка».