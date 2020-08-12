Казахстан возобновляет авиасообщение с Россией

Казахстан с 17 августа поэтапно возобновляет авиасообщение с Россией, ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египетом и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление комитета гражданской авиации республики.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с заключением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса и с учетом рекомендаций минздрава Казахстана.

Отмечается, что пассажиры рейсов будут обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование и др.).

По данным пресс-службы, для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны.

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