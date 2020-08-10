В России стали меньше покупать алкоголь

В России упали продажи алкоголя на 15% с марта по июль 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Такском», проанализировавшего порядка 22 млрд кассовых чеков.

«Продажи алкоголя с марта по июль месяц 2020 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средняя цена на алкоголь с марта по июль 2020 года 208 рублей, средняя цена упала на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — говорится в исследовании.

Продажи алкоголя в розничной торговле с марта по июль упали на 13% по сравнению с таким же периодом прошлого года, а продажи в общепите сократились на 55%.

За указанный период 46% продаж пришлось на пиво, 42% — на крепкий алкоголь, 10% — на вино, 2% — на сидр. Шампанское россияне не покупали.

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