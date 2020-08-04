Глава Крыма призывает не наживаться на туристах в курортный сезон

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал бизнес не наживаться на туристах в период курортного сезона и пригрозил лишением государственной поддержки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аксенов попросил правительство региона проработать возможность для крымчан и туристов сообщать о завышении цен. По его словам, бизнес должен работать «на свою репутацию», а неоправданное завышение цен – «это неправильно, не по-человечески с точки зрения бизнеса».

При этом глава региона подчеркнул, что производители и поставщики, которые завышают цены в несколько раз, будут лишены государственной поддержки.

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