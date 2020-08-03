Минфин Кипра планирует провести последний раунд налоговых переговоров с РФ

Минфин Кипра планирует провести последний раунд переговоров по российско-кипрскому соглашению об условиях ухода от двойного налогообложения в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минфина республики Андри Кунну.

По его словам, последний раунд переговоров намечен на 10 и 11 августа.

«Делегацию Кипра возглавит министр финансов Константинос Петридис», — сказал Кунну.

Ранее стало известно, что Россия с 3 августа начинает денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром.

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