Минфин Кипра планирует провести последний раунд налоговых переговоров с РФ
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Минфин Кипра планирует провести последний раунд переговоров по российско-кипрскому соглашению об условиях ухода от двойного налогообложения в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минфина республики Андри Кунну.
По его словам, последний раунд переговоров намечен на 10 и 11 августа.
«Делегацию Кипра возглавит министр финансов Константинос Петридис», — сказал Кунну.
Ранее стало известно, что Россия с 3 августа начинает денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром.
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