Пополнять анонимные электронные кошельки наличными запретили в РФ

В России на анонимные электронные кошельки нельзя будет вносить наличные. Об этом сообщает ТАСС.

Данное ограничение содержится в поправках к закону «О национальной платежной системе», которые вступают в силу с понедельника, 3 августа.

Теперь физическое лицо, которое не прошло идентификацию, должно использовать банковский счет для предоставления денег оператору электронного кошелька.

Так, закон будет распространяться на электронные кошельки как обычных пользователей, так и сервисы оплаты школьного питания и транспортные проекты.

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