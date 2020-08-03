Пополнять анонимные электронные кошельки наличными запретили в РФ
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В России на анонимные электронные кошельки нельзя будет вносить наличные. Об этом сообщает ТАСС.
Данное ограничение содержится в поправках к закону «О национальной платежной системе», которые вступают в силу с понедельника, 3 августа.
Теперь физическое лицо, которое не прошло идентификацию, должно использовать банковский счет для предоставления денег оператору электронного кошелька.
Так, закон будет распространяться на электронные кошельки как обычных пользователей, так и сервисы оплаты школьного питания и транспортные проекты.
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