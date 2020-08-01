Росавиация отказалась комментировать данные о возобновлении полетов во все страны
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В Росавиации не стали комментировать информацию о том, что Россия может открыть авиасообщение со всеми странами 11 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Не комментируем», — заявил представитель Росавиации.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили об обсуждении открытия Россией международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа, однако окончательное решение принято не было.
1 августа Россия возобновила приостановленное с конца марта авиасообщение с рядом стран. Из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону можно вылететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.
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